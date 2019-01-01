В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
|16:21 27.03.2019
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|Армения
Суммы, выделяемые на исследовательскую деятельность в сфере военной промышленности, тратятся либо с трудом, либо и вовсе не расходуются.
Для того, чтобы их расходовать, необходимо иметь определенную инфраструктуру и определенные профессиональные возможности, пишет news.am.
Об этом в Национальном Собрании в рамках обсуждения отчета о деятельности Правительства Армении в 2018 году заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос главы постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, депутата от правящего блока «Мой шаг» Андраника Кочаряна.
По словам Пашиняна, военная промышленность нуждается в серьезном финансировании.
«На сегодняшний день, да, у нас есть некоторые успехи, потому что имеется ряд проектов, которые могут стать очень серьезными, серийными продуктами производства», - сказал Пашинян, добавив, что вся философия и логика военной промышленности должны измениться.
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