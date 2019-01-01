В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности

16:21 27.03.2019 0 комментариев Армения

Суммы, выделяемые на исследовательскую деятельность в сфере военной промышленности, тратятся либо с трудом, либо и вовсе не расходуются.

Для того, чтобы их расходовать, необходимо иметь определенную инфраструктуру и определенные профессиональные возможности, пишет news.am

Об этом в Национальном Собрании  в рамках обсуждения отчета о деятельности Правительства Армении в 2018 году заявил  премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос главы постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности, депутата от правящего блока «Мой шаг» Андраника Кочаряна.

По словам Пашиняна, военная промышленность нуждается в серьезном финансировании. 

«На сегодняшний день, да, у нас есть некоторые успехи, потому что имеется ряд проектов, которые могут стать очень серьезными, серийными продуктами производства», - сказал Пашинян, добавив, что вся философия и логика военной промышленности должны измениться.



Ещё на эту тему:

13:57 13.12.2018
В течение ближайших 5 лет правительство Армении хочет инвестировать $2.5 млрд в развитие ВС
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
09:20 16.01.2018
Армянские военные проходят курс горной подготовки в Грузии
18:32 04.01.2018
В Минобороны Армении обсуждают проект семилетней программы модернизации Вооруженных сил
15:14 22.11.2017
В Армении на армию выделяется больше средств, чем на образование и науку
14:37 20.11.2017
Армения модернизирует 30 танков Т-72 до уровня Б4
08:30 14.08.2017
Армения хочет провести на своей территории один из конкурсов АрМИ-2018
07:58 13.06.2017
В армянскую армию набирают призывников с образованием в сфере информационных технологий
18:17 04.05.2017
В Армении выявлен очередной случай махинаций в воинской части
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
Все новости страны
Армения Армения
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
15:21 27.03.2019
Греція відповіла демаршем на переслідування вертольота прем’єра турецькими літаками
12:21 26.03.2019
Грецію роздратувала пропозиція Ердогана зробити з Софійського собору мечеть
18:41 25.03.2019
Прем'єр Греції заявив, що турецькі літаки переслідували його гелікоптер
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
Все новости страны
Грузия Грузия
18:21 26.03.2019
Грузия подключилась к европейской системе опознавания судов LRIT
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
11:21 22.03.2019
Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
Все новости страны
Молдова Молдова
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
16:01 26.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM висунув кандидатів на посади прем’єра і спікера
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
18:41 22.03.2019
Президент Молдовы шантажирует Парламент республики
Все новости страны
Россия Россия
19:21 27.03.2019
Данія відмовила "Газпрому" в маршруті "Північного потоку-2"
10:41 27.03.2019
Из-за отсутствия средств в РФ отложили в долгий ящик создание океанского корвета с 24 "Калибрами"
20:01 26.03.2019
Таиланд и Индонезия отказались от возможной покупки российских дизель-электрических подлодок
11:21 26.03.2019
Срок передачи на вооружение российских "Посейдонов" откладывается на несколько лет
Все новости страны
Румыния Румыния
13:01 26.03.2019
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку" / Видео
09:01 26.03.2019
Король Йорданії скасував візит до Румунії
15:21 25.03.2019
В Румунії визначились із заміною автомата Калашникова
08:41 25.03.2019
Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима
Все новости страны
Турция Турция
20:21 26.03.2019
Экс-сотрудник спецслужб Турции дал показания по делу о покушении на посла России в Турции
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
19:21 25.03.2019
В Анкарі заявили, що турецькі винищувачі не переслідували вертоліт прем'єра Греції
09:41 25.03.2019
Туреччина не відмовиться від планів купити російські системи ППО С-400
Все новости страны
Украина Украина
20:21 27.03.2019
Суда аварийно-спасательного отряда ЧФ РФ отрабатали поисково-спасательные действия в море
20:01 27.03.2019
В результате массовой облавы в оккупированном Крыму еще 55 детей остались без отцов
19:41 27.03.2019
Патрульный корабль ЧФ РФ выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море
19:01 27.03.2019
До затриманих у Криму активістів ФСБ допустила адвокатів
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс