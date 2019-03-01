В оккупированном Крыму намерены продать бывшую госдачу лидеров СССР

16:01 27.03.2019 0 комментариев Крым

Оккупационные "власти" Крыма планируют выручить 1 млрд рублей от продажи бывшей государственной дачи №1 "Глициния" в Ялте. 

Об этом сообщил "спикер госсовета" оккупированного Крыма Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, предложение поступило от т.н. "министерства имущественных и земельных отношений". 

"Объект интересный, думаю, что проблем с его реализацией не должно быть. Есть его оценка. Все идет по процедуре, мы на эти деньги уже рассчитываем", — сказал Константинов журналистам. 

Представляя проект закона о внесении изменений в "Закон о бюджете оккупированнного Крыма на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годы", Константинов также указал, что объем доходов бюджета Республики предусмотрено увеличить до 2 млрд 590 млн рублей.

 "В доходах бюджета учтены предложения министерства имущественных и земельных отношений по увеличению показателей бюджета за счет доходов от реализации резиденции номер один "Глициния" на 1 млрд руб, доходов от продажи национализированного имущества для проведения компенсационных выплат пострадавшим вкладчикам украинских банков, прекративших работу в Крыму  (на 680 млн руб), а также доходов в виде прибыли, приходящейся на долю уставных капиталов за счет планируемых поступлений от аэропорта Симферополь на 280 млн руб", — пояснил он. 

Пансионат "Глициния" — бывшие госдачи №1 и №2, где с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. Расположен в поселке Нижняя Ореанда на берегу моря. 



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