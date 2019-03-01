В «управлении» ФСБ РФ по оккупированному Крыму 27 марта сообщили о задержании во время массовых обысков 20 крымских татар.

Как сообщает пресс-служба оккупационного ведомства, сотрудники ФСБ якобы «пресекли деятельность структуры международной террористической организации», пишет ATR.

«При задержании по местам жительства участников «МТО» («международной террористической организации») обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России «пропагандистских» материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 27 марта, оккупационные силовики провели обыски в 23-х домах в Симферополе и в 2-х домах в Белогорском районе. Позже стало известно еще о трех обысках в Красногвардейском районе. Всего, сообщают активисты, сотрудники ФСБ, ОМОН и Росгвардии нагрянули по 35-ти адресам. Адвокатов в дома подзащитных не пускают.

Также известно, что до сих пор ФСБ и сотрудники «полиции» проводят спецоперацию в селе Mamaq (Строгановка) Симферопольского района. Они ищут четверых крымских татар, которых не оказалось дома. Заходят практически во все дома в селе, проводят допросы.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет от Совета Европы не очередной «обеспокоенности», а конкретных шагов по защите крымских татар.

Ранее соббщалось о 24 задержанных во время самых массштабных с момента аннексии полуострова обысках в жилищах крымских татар.