ФСБ и сотрудники «полиции» проводят "спецоперацию" в селе Mamaq (Строгановка) Симферопольского района.

Они ищут четверых крымских татар, которых не оказалось дома. Заходят практически во все соседние дома в селе, проводят допросы, сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает ATR.

«Четверых крымскотатарских активистов не было дома, когда сотрудники ФСБ пришли с обыском: Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и, по всей видимости, Ремзи Бекирова. У Бекирова обыск еще продолжается, у Арифмеметова обыск провели в отсутствие вообще кого-либо дома. Местонахождение всех четверых неизвестно, сотрудники ФСБ ищут их, обходя каждый дом в поселке (в Строгановке — ATR)», — написал Наумлюк.

Кроме этого, журналист сообщил, что на данный момент известно о 16-ти задержанных в результате сегодняшних обысков в оккупированном Крыму.

«На данный момент после массовых обысков задержаны 16 крымских татар. Трем из них вменяют часть 1 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») — Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову («организация ячейки «Хизб ут-Тахрир»). Остальным — часть 2 той же статьи (участие)», — добавил журналист.

Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил о задержании 24-х крымских татар во время облавы ФСБ.