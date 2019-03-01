Масові обшуки в окупованому Криму можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України, повідомляє Укрінформ.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями представників кримськотатарського народу, які відбулися сьогодні у Сімферопольському та Білогірському районах тимчасово окупованого Росією Криму. Саме так - новою хвилею репресій – РФ відповідає на п’яту річницю ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", - йдеться у коментарі.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що масштабний характер переслідувань свідчить про налаштованість Росії на подальше посилення практики репресій та залякувань громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

"Ми стурбовані повідомленнями про те, що під час обшуків у мікрорайоні Кам’янка м. Сімферополя російські окупанти вдалися до побиття місцевих мешканців, які перебували поруч", - зазначили у міністерстві.

Особливе занепокоєння в українських дипломатів викликає те, що російська окупаційна влада знову обрала як привід для своїх каральних акцій т.зв. "справу Хізб-ут-Тахрір", яка вже використовувалася для фабрикування справ проти кримськотатарських активістів та їх подальших засуджень.

"Саме тому ми не виключаємо, що сьогоднішні події можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар, і закликаємо міжнародне співтовариство негайно відреагувати на дії російської окупаційної влади", - йдеться у коментарі.

У міністерстві переконані, що політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора має бути посилений з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим та м.Севастополя.

МЗС наголошує, що Російська Федерація має виконати у повному обсязі резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як повідомлялося, працівники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії зранку 27 березня проводять обшуки в щонайменше 25 будинках кримських татар в анексованому Криму в рамках кримінальних справ проти кількох жителів Криму, підозрюваних в участі у діяльності забороненої в Росії релігійної організації «Хізб ут-Тахрір» .