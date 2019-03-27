МЗС Греції заявило послу Туреччини в Афінах про демарш на знак протесту проти переслідування вертольота прем’єра Алексіса Ципраса турецькими винищувачами.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ekathimerini.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що кілька винищувачів ВПС Туреччини переслідували його вертоліт, коли він летів на віддалений грецький острів в Егейському морі, щоб відсвяткувати День незалежності.

В той же день, який є релігійним святом у Греції, турецькі винищувачі порушили повітряний простір Греції у східній частині Егейського моря 47 разів.

Афіни стверджують, що діяльність Туреччини в Егейському морі порушує угоду 1988 року, яка передбачає, що обидві країни утримуються від військових дій і уникають проведення військових навчань під час пікових туристичних перлитіодів і основних національних і релігійних свят.

Як повідомляється, грецькі чиновники розглядають ці порушення як демонстрацію загалом агресивної позиції Туреччини.

Джерела в силах безпеки Туреччини заперечили заяву прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса про те, що турецькі військові літаки переслідували його вертоліт.