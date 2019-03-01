В Черном море, недалеко от Керченского пролива, начались учения с участием кораблей Пограничной службы ФСБ России, Черноморского флота и авиации оккупантов.

В ходе учений оккупанты планируют отработать ведение огня штатного вооружения кораблей и авиации по надводной цели, сообщает Крыминформ.

Кроме того, оперативно-боевые подразделения отработают варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное судно-нарушитель.

В результате учений будет дана оценка подготовки задействованных сил к практическим действиям в морском районе, способности "обезвредить условного нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива", пишет издание.