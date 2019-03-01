Облавы в Крыму: российские оккупанты били крымских татар во время обысков / Видео
|13:21 27.03.2019
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|Крым
Во время обыска в доме 25-летнего крымского татарина Сейтвели Сейтабдиева, которого сегодня оккупанты задержали в микрорайоне Каменка (Симферополь), силовики несколько раз ударили его по спине.
Об этом сообщила супруга задержанного Эльвина Мустафаева, передает ATR.
«Один из них (силовиков —ATR) говорил, что все будет хорошо и мы отпустим твоего мужа. А второй матерился, грубил и несколько раз ударил мужа по спине, чтобы он разблокировал телефон. Утренний намаз прочитать не дали. Нам дали одну минуту попрощаться и сказали собрать его вещи. Сказали, чтобы в пятницу приехала на бульвар Франко («управление» ФСБ в Симферополе)», — рассказала женщина.
Мустафаева добавила, что обыск в их доме проводился чуть более 4-х часов. Силовики изъяли у них две книги, которых, по словам ее супруга, до обыска в доме не было.
Как сообщалось, в среду, 27 марта, оккупационные силовики провели обыски в 23-х домах в Симферополе и в 2-х домах в Белогорском районе. Позже стало известно еще о трех обысках в Красногвардейском районе. Адвокатов в дома подзащитных не пускали. Известно о задержании двух человек, которые пришли поддержать соотечественников.
Всего сотрудники ОМОН и Росгвардии провели «следственные мероприятия» по 35-ти адресам, где проживают крымские татары. В результате самых массовых за время оккупации обысков в домах крымских татар в аннексированном Крыму были задержаны по меньшей мере 24 человека.
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