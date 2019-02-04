ВМС України отримали три судна забезпечення

14:21 27.03.2019 0 комментариев Украина

До корабельного складу Військово-морських сил Збройних сил України наказом Міністерства оборони України № 51 зараховано три судна забезпечення.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages

Відповідний Наказ був підписаний Міністром оборони Степаном Полтораком 7 лютого 2019-го року
 
Зокрема згідно з документом до складу ВМСУ зараховуються: катер зв’язку проекту Н45, 1991 року побудови, заводський № 373962; плавуча судоремонта майстерня проекту 889, 1983 р.п., заводський № 665; водоналівна баржа (несамохідна) проекту 20641, 1985 р.п., заводський № 13.

Командувачу ВМСУ доручено організувати постановку плавзасобів на облік і всі види забезпечення, присвоєння їм бортових номерів, проведення організаційно-штатних заходів та проведення кодифікації складових частин плавзасобів, які можуть бути предметами самостійного постачання.

Відповідні судна передаються від Міністерства інфраструктури з Морського порту “Южний”.
 
Плавучі майстерні проекту 889 будувалися у Болгарії та являють собою двухдечне судно з залізобетонним корпусом та плоским днищем (довжина – 67,5 м, ширина – 13,4), призначені для надання послуг з судноремонту.

Є наступні виробничі ділянки: слюсарно-механічний, котельно-зварювальний, електромонтажний, радіомонтажну, ремонту комутаційного обладнання, деревообробний, обмотувальний, акумуляторний, ТО і ремонту первинних засобів пожежогасіння і посудин що працюють під тиском, аварийноспасательного майна та малярний.

Водотоннажність пустого 1188 т, з вантажем 1332 т. Загальна площа виробничих, складських, побутових та допоміжних приміщень 1589 м2.

Рейдові несамохідні наливні баржі проекту 20641 будувалися Таганрозьким судноремонтним заводом.

Довжина 38,1 м, ширина 11 м. Водотоннажність стандартна 300 т, повна 1101 т. Вантажопід’ємність 800 т.



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