ВМС України та Франції провели в Чорному морі спільне тренування, під час якого відпрацювали взаємодію у складі загону кораблів та спільні протимінні дії.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

“В акваторії Чорного моря тральщик «Капрікорн» Військово-Морських сил Французької Республіки спільно з ракетним катером «Прилуки» Військово-Морських Сил ЗС України провів тренування типу «PASSEX». Під час морських маневрів основна увага приділялася підвищенню взаємосумісності, відпрацюванню взаємодії у складі загону кораблів, а також здійсненню спільних протимінних дій відповідно”, - йдеться в повідомленні.

За словами першого заступник командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, українські військові моряки вже тривалий час використовують різні методи впровадження стандартів НАТО під час підготовки екіпажів кораблів і катерів. Тому відпрацювання спільних тренувальних дій з іноземними кораблями на практиці дозволить досягти оперативну та технічну сумісність з флотами країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

“Тренування «PASSEX» є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між кораблями держав-членів НАТО й країн-партнерів”, — цитує прес-служба контр-адмірала.

Зазначається, що цього разу під час виходу в море екіпажі українського ракетного катера та французького тральщика відпрацювали взаємодію у складі тактичної групи кораблів. Зокрема, це і тактичне маневрування, і тренування по зв’язку, лідирування, і рятування людини, яка опинилася за бортом тощо. Крім того, на переході морем особовий склад виконав низку корабельних бойових навчань, зокрема з протиповітряної оборони при відбитті ударів противника, бій корабля з надводним кораблем противника та організацію універсальної оборони.

За словами командира тральщика «Капрікорн» Військово-Морських сил Французької Республіки капітана 2 рангу Венсана Маньяна, постійна участь сил українського флоту у тренуваннях типу «PASSEX» сприяє не лише досягненню взаємної сумісності та опануванню стандартів НАТО, а й значно посилює безпеку в Чорноморському басейні, повідомляють в прес-службі.