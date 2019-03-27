Україна звернулася до Євросоюзу у зв’язку з обшуками у кримськотатарських активістів, які російська ФСБ проводить на окупованому півострові в середу, 27 березня.

Про це повідомив у Twitter посол України в ЄС Микола Точицький, передає Європейська правда.

"У п'яту річницю ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України російські окупанти здійснили найбільшу хвилю порушень прав людини у Криму: обшуки у 27 будинках кримських татар, щонайменше 10 затриманих. Ми інформуємо європейських партнерів про жахливий наступ на права людини та вимагаємо рішучої реакції", - зазначив український дипломат.

Як повідомлялося, сьгодня, 27 березня, в анексованому Криму російські силовики проводять щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів. Затримано 24 особи.

За твердженням російської ФСБ, "в рамках порушених кримінальних справ проводяться обшуки за місцями проживання прихильників забороненої в Росії міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".