Сухогруз Maryland сняли с мели в Керченском проливе / Видео
|12:41 27.03.2019
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|Крым
Сухогруз Maryland сняли с мели в Керченском проливе.
Видео в Ютуб выложили очевидцы, - передаёт Керчь.ФМ.
Около 11.30 судно шло по каналу, его сопровождали два буксира – «Меркурий» и «Спасатель Демидов».
Как сообщалось, сухогруз Maryland, который 15 марта сел на мель в Керчь-Еникальском канале, ранее не моглви сдвинуть с места.
Судно Maryland (флаг Либерии) направлялось из Мариуполя в Италию с грузом металла.
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