Сухогруз Maryland сняли с мели в Керченском проливе / Видео

12:41 27.03.2019 0 комментариев Крым

Сухогруз Maryland сняли с мели в Керченском проливе.

Видео в Ютуб выложили очевидцы, - передаёт Керчь.ФМ.

Около 11.30 судно шло по каналу, его  сопровождали  два буксира – «Меркурий» и «Спасатель Демидов».

Как сообщалось, сухогруз Maryland, который 15 марта сел на мель в Керчь-Еникальском канале, ранее не моглви сдвинуть с места.

Судно Maryland (флаг Либерии) направлялось из Мариуполя в Италию с грузом металла.



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