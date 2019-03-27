Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
|12:21 27.03.2019
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|Молдова
Молдова не готова к возможному сокращению транзита российского газа через территорию Украины.
Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире местного телеканала, сообщает moldovainform.md.
Додон отметил, что приступать к решению данного вопроса и обсуждать возможные варианты нужно уже сейчас, так как действующий контракт на поставки российского газа действует до конца 2019 года.
«Прежде всего, беспокоит цена на газ. При формировании в Молдове нормального правительства, есть возможность попытаться договориться с Россией о снижении пошлин. Второй актуальный вопрос - что делать, если существенно снизится транзит газа через Украину»,- сказал глава государства.
Дадон напомнил, что на данный момент левый берег Днестра получает порядка миллиарда кубометров российского газа, а правый берег – два миллиарда.
«Откуда мы получим газ после 1 января 2020? Этот вопрос остается открытым», - сказал президент Молдовы.
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