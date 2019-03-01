12 кримських татар після обшуків силовиків в окупованому Криму вже відвезли до ФСБ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, передає Укрінформ.

"У Криму після обшуків в управління ФСБ у Сімферополь вивезені: 1. Шабан Умеров, 2. Рустем Сейтхалілов, 3. Риза Ізетов, 4. Фархад Базаров, 5. Джеміль Гафаров, 6. Сейран Муртаза, 7. Сейтвелі Сейтабдіэв, 8. Алім Карімов, 9. Меджит Абдурахманов, 10. Тофік Абдулгазієв, 11. Аким Бекіров, 12. Яшар Муєдінов", - написав Наумлюк.

Він повідомив, що цей список не остаточний і "буде оновлюватися, по мірі отримання інформації про закінчення обшуків у Сімферополі, Білогірському і Червоногвардійському районах".

Сейчас количество задержанніх в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов віросло до 24.

Об этом в эфире телеканала ATR в программе «Saba» сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Со слов «следователя», которые ведет это «дело», сегодня 24 задержанных. Сейчас мы пытаемся найти адвокатов, чтобы люди не остались без правовой помощи… Продолжаются репрессии в отношении крымских татар... В нашей практике это первое «дело» с 24-мя задержанными. Мы может даже лидерами по РФ будем по «уголовному делу» с таким количеством людей», — отметил адвокат.

Семедляев добавил, что среди задержанных сегодня — активисты «Крымской солидарности», гражданские защитники, участники одиночных пикетов против преследования мусульман, стримеры и люди, осуществлявшие передачи политзаключенным в СИЗО.

Также известно, что сейчас 12 адвокатов и юристов в Крыму выразили готовность защищать права тех, кого сегодня задержали. Правозащитники призывают всех, у кого есть юридическое образование, предоставить помощь задержанным крымским татарам.

Всего, сообщают активисты, сотрудники ОМОН и Росгвардии провели «следственные мероприятия» по 35-ти адресам, где проживают крымские татары.

Адвокатів не допустили під час під час обшуків в будинках кримських татар.

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