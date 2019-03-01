В оккупированном Крыму, помимо 25-ти обысков, которые силовики сегодня проводят в Симферополе и Белогорском районе, сообщают еще о 3-х обысках в Красногвардейском районе.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook, пишет ATR.

«Еще один обыск сотрудники ФСБ проводят в доме родственников Эдема Яячикова в Октябрьском Красногвардейского района. В Октябрьском проходит три обыска», — написал журналист.

Как сообщалось, сегодня, 27 марта, российские силовики проводят обыски в нескольких районах Симферополя, а также в 2-х селах Белогорского района.

Известно, что силовики не допускают на обыски адвокатов. Активисты сообщают о нескольких задержаниях, в частности, тех, кто пришел поддержать соотечественников.

В микрорайоне Каменка произошла драка между местными жителями и оккупантами. Есть задержаные.