Из оккупированного Крыма сообщают о новых обысках - в Октябрьском
|11:21 27.03.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму, помимо 25-ти обысков, которые силовики сегодня проводят в Симферополе и Белогорском районе, сообщают еще о 3-х обысках в Красногвардейском районе.
Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook, пишет ATR.
«Еще один обыск сотрудники ФСБ проводят в доме родственников Эдема Яячикова в Октябрьском Красногвардейского района. В Октябрьском проходит три обыска», — написал журналист.
Как сообщалось, сегодня, 27 марта, российские силовики проводят обыски в нескольких районах Симферополя, а также в 2-х селах Белогорского района.
Известно, что силовики не допускают на обыски адвокатов. Активисты сообщают о нескольких задержаниях, в частности, тех, кто пришел поддержать соотечественников.
В микрорайоне Каменка произошла драка между местными жителями и оккупантами. Есть задержаные.
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