Україна закликає Росію виконати "кримські" резолюції Генасамблеї ООН

11:41 27.03.2019 0 комментариев Крым

Триваючі грубі порушення прав людини в Криму та мілітаризація півострова є лише “верхівкою айсберга” розгорнутої РФ масштабної кампанії порушення норм і принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН.

Про це йдеться у заяві МЗС з нагоди п'ятої річниці схвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України”, передає Укрінформ.

"У відповідь на брутальну агресію РФ, міжнародне співтовариство підтвердило повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів... Незважаючи на санкції та чітку вимогу міжнародної спільноти, Російська Федерація не відмовилася від окупації Криму. Навпаки, триваючі грубі порушення прав людини в Криму та мілітаризація півострова є лише “верхівкою айсберга” розгорнутої Росією масштабної кампанії порушення норм і принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, міжнародного гуманітарного і морського права й міжнародного права у галузі прав людини", - зазначається в заяві.

У МЗС нагадали, що саме через такі нахабні дії РФ Генеральна Асамблея ухвалила резолюції 71/205, 72/190, 73/263 “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна” та 73/194 “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів”, у яких засуджується тимчасова окупація Криму Росією та міститься вимога до Російської Федерації, як окупаційної влади, дотримуватися всіх своїх зобов'язань за міжнародним правом.

"Україна вкотре закликає Російську Федерацію припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і повністю виконати положення згаданих резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - наголошується в заяві.



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