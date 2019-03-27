Облава в окупованому Криму: силовики побилися з жителями Кам'янки, є затримані / Відео
|10:16 27.03.2019
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|Крым
Співробітники ФСБ РФ в мікрорайні Кам'янка у Сімферополі в анексованому Криму затримали кілька людей біля дому Рустема Шейхаліева, куди вранці прийшли з обшуком.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Крим. Реалії".
Спершу співробітники російського МВС, які оточили мікрорайон, закликали його жителів розійтися. Після відмови сталася бійка, в результаті якої затримали двох осіб. Їхні прізвища невідомі.
Вранці 27 березня в рамках кримінальної справи про участь у забороненій Росією релігійній організації "Хізб ут-Тахрір" у Криму почали щонайменше 25 обшуків.
Обшук в домівці Сейтхалілова Рустема вже закінчився. Його вивезли до відділу УФСБ, повідолмяє "Кримська солідарність".
Також закінчився обшук у домі Умерова Шабана, його повезли до відділу УФСБ. Шабану інкримінують ст. 205.5.
Обшук почався близько 6-ї ранку. Було приблизно 10 осіб: поняті, експерти, співробітники ФСБ.
"Провели обшук у будинку, господарських будівлях, перевірили машину, вилучили телефони, паспорт внутрішній і ноутбук. У домі була маленька дитина, але попри це в дім увійшли у взутті", – зазначає "Кримська солідарність".
Закінчився обшук у домі Яячік Едема. На момент обшуку Едема не було вдома.
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