США закликали "Росію і ті сили, які вона озброює, очолює, і які воюють в Україні, надати СММ повний доступ на всю територію України"
|11:01 27.03.2019
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|Украина
Вашингтон вважає, що всі країни-члени ОБСЄ повинні надавати підтримку роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні.
"США закликають усі країни ОБСЄ підтвердити підтримку СММ. Ми закликаємо Росію і ті сили, які вона озброює, тренує, очолює, і які воюють в Україні, надати СММ повний і безперешкодний доступ на всю територію України в межах її визнаних у світі кордонів", - йдеться в повідомленні держдепу, передає Інтерфакс-Україна.
У ньому наголошується, що Вашингтон вітає призначення турецького дипломата Яшара Чевика керівником місії замість Ертугрула Апакана, що пішов у відставку.
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