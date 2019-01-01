Вашингтон вважає, що всі країни-члени ОБСЄ повинні надавати підтримку роботі Спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні.

"США закликають усі країни ОБСЄ підтвердити підтримку СММ. Ми закликаємо Росію і ті сили, які вона озброює, тренує, очолює, і які воюють в Україні, надати СММ повний і безперешкодний доступ на всю територію України в межах її визнаних у світі кордонів", - йдеться в повідомленні держдепу, передає Інтерфакс-Україна.

У ньому наголошується, що Вашингтон вітає призначення турецького дипломата Яшара Чевика керівником місії замість Ертугрула Апакана, що пішов у відставку.