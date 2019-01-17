Из-за отсутствия средств в РФ отложили в долгий ящик создание океанского корвета с 24 "Калибрами"

10:41 27.03.2019 0 комментариев Россия

Рассмотрение вопроса о начале предметной работы над концепцией корвета океанской зоны, предложенной Крыловским государственным научным центром (КГНЦ) в 2017 году, отложили на середину 2020-х годов.

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал осведомленный отраслевой источник.

"Из-за отсутствия средств и освоения постройки корветов проекта 20386 решение о создании корвета на базе концепции КГНЦ примут ближе к концу текущей госпрограммы вооружений", – сказал собеседник издания. 

Концепт-проект многоцелевого корабля подкласса "корвет" создали в отделе перспективного проектирования боевых надводных кораблей Крыловского центра. Он сочетает мощное ударное вооружение – 24 установки вертикального пуска для "Калибров" – с хорошей мореходностью, что позволит корвету работать в океанской зоне. Фрегаты проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" несут всего 16 "Калибров". 

По мысли создателей перспективного корвета, постройку таких кораблей нужно вести большой серией с использованием сборочно-монтажных единиц. Последнее позволит ускорить строительство.

Источник Mil.Press FlotProm в ЦМКБ "Алмаз" рассказал, что концепт-проект Крыловского центра не конкурирует с разработками бюро: "Флотская наука движется самостоятельно, наработки ученых используются при постройке реальных кораблей. Это касается, например, гидродинамики, расчеты формы корпуса уточняют после испытаний в бассейнах КГНЦ". Собеседник издания скептически оценил возможность воплощения концепции в жизнь.

По словам создателя корвета, начальника отдела перспективного проектирования боевых надводных кораблей Крыловского центра Валентина Белоненко, военные моряки ознакомились с концепцией корабля. Белоненко подчеркнул высокие мореходные качества корвета. Он также отметил, что технические решения, появившиеся при разработке концепции, использованы в конструкции одного из новейших кораблей ВМФ России.

Справка:

Водоизмещение перспективного корвета – 2000-2500 т.

ПВО корабля обеспечивают 16 зенитных управляемых ракет большой дальности и 32 малой. Он также оснащен универсальной 100-мм автоматической артустановкой и двумя 30-мм шести- или двенадцатиствольными скорострельными автоматами.

Противолодочное вооружение и противоторпедная защита представлены двумя четырехтрубными торпедными аппаратами "Пакет-НК" калибра 324 мм.

Ударное вооружение – 24 крылатых ракеты "Калибр". По словам создателей концепции, их число при необходимости можно увеличить. 



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