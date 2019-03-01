Адвокатів не допустили під час під час обшуків в будинках кримських татар
|09:21 27.03.2019
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|Крым
Прибулих до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" окупанти не допустили адвокатів.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.
"Раніше ранок 27 березня 2019 року в окупованому Росією Криму почалося масовими обшуками будинків кримських татар. Станом на 7 годину ранку відомо про вторгнення російських силовиків в будинку, як мінімум, 25 кримськотатарських родин в Сімферополі (масиви Строганівка і Кам'янка), а також в Карасубазарського (Білогірському) районі Криму. Прибулих до місць вчинення обшуків адвокатів окупанти не допустили в будинку, де орудували силовики", - написав Чубаров.
Чубаров вважає, що сьогоднішні обшуки в будинках кримських татар - це початок нової, більш жорсткої хвилі репресій і гонінь кримських татар з метою привести їх у повну покірність окупантам.
"Сьогоднішні вторгнення російських окупантів в будинки кримських татар є актом найбільш масового порушення прав людини в окупованому Криму, скоєних окупантами в один день", - додав Чубаров.
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