Прибулих до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" окупанти не допустили адвокатів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.

"Раніше ранок 27 березня 2019 року в окупованому Росією Криму почалося масовими обшуками будинків кримських татар. Станом на 7 годину ранку відомо про вторгнення російських силовиків в будинку, як мінімум, 25 кримськотатарських родин в Сімферополі (масиви Строганівка і Кам'янка), а також в Карасубазарського (Білогірському) районі Криму. Прибулих до місць вчинення обшуків адвокатів окупанти не допустили в будинку, де орудували силовики", - написав Чубаров.

Чубаров вважає, що сьогоднішні обшуки в будинках кримських татар - це початок нової, більш жорсткої хвилі репресій і гонінь кримських татар з метою привести їх у повну покірність окупантам.

"Сьогоднішні вторгнення російських окупантів в будинки кримських татар є актом найбільш масового порушення прав людини в окупованому Криму, скоєних окупантами в один день", - додав Чубаров.