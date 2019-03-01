Комментарий ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю об обысках в домах крымских татар
|08:21 27.03.2019
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|Крым
Пресс-служба управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю прокомментировала оперативные данные, об обысках, которые проводятся сейчас в домах крымских татар в Симферополе и Белогорской районе.
Пишет на своей странице в Facebook Антон Наумлюк.
"Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении ведомства.
Всего на данный момент известно по меньшей мере о 22 обысках в домах крымскотатарских активистов.
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