Пресс-служба управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю прокомментировала оперативные данные, об обысках, которые проводятся сейчас в домах крымских татар в Симферополе и Белогорской районе.

Пишет на своей странице в Facebook Антон Наумлюк.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении ведомства.

Всего на данный момент известно по меньшей мере о 22 обысках в домах крымскотатарских активистов.