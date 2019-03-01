За 5 років окупації Криму Росією відповідь Євросоюзу не була достатньо гучною.

Про це заявив Депутат Європейського парламенту Ясенко Селимович під час дебатів у ЄП щодо Криму, передає кореспондент УНН.

“Вже 5 років минуло після нелегальної окупації Криму. За ці 5 років наша відповідь не була достатньо гучною. Я не знаю, чому так сталось — чи через нашу потребу у російському газі, чи через наш страх Росії. Реальне питання тут: як ми маємо відреагувати, якщо це трапиться в ЄС? Чи можуть мої високоповажні колеги з країн Балтії бути на 100% певними, що ми захистимо їх, якщо на них нападуть?”, — запитав він.

З точки зору депутата, це — саме та позиція, в якій Кремль хоче бачити Євросоюз. На думку Селимовича, з цієї позиції Кремлю зручно ставити під сумнів можливості Європи захистити себе, провокуючи, граючи з європейськими державами в ігри, намагаючись розділити ЄС, в той час як у Європі не можуть відповісти.

“Дозвольте озвучити факт: протягом багатьох років ми бачили агресивну Росію. І Грузія, Схід України, Крим показують нам без будь яких сумнівів, що Російська Федерація не має інакшої думки аніж змінити кордони в Європі... це залишає нам лише одну можливість — ми маємо діяти разом і з упевненістю. Тому що всі інші відповіді, переговори, компроміси, будуть розцінені Кремлем як слабкість. Час надіслати гучне і чітке повідомлення: „досить — значит досить“. Це уже зайшло занадто далеко. І, нам необхідно почати працювати, чинити тиск на Росію, щоб вона залишила окуповані території — як в Грузії, так і на Сході України і в Криму”, — наголосив політик.