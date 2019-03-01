В Європарламенті заявили про “недостатньо гучну відповідь” на окупацію Криму

09:41 27.03.2019 0 комментариев Крым

За 5 років окупації Криму Росією відповідь Євросоюзу не була достатньо гучною.

Про це заявив Депутат Європейського парламенту Ясенко Селимович під час дебатів у ЄП щодо Криму, передає кореспондент УНН.

“Вже 5 років минуло після нелегальної окупації Криму. За ці 5 років наша відповідь не була достатньо гучною. Я не знаю, чому так сталось — чи через нашу потребу у російському газі, чи через наш страх Росії. Реальне питання тут: як ми маємо відреагувати, якщо це трапиться в ЄС? Чи можуть мої високоповажні колеги з країн Балтії бути на 100% певними, що ми захистимо їх, якщо на них нападуть?”, — запитав він.

З точки зору депутата, це — саме та позиція, в якій Кремль хоче бачити Євросоюз. На думку Селимовича, з цієї позиції Кремлю зручно ставити під сумнів можливості Європи захистити себе, провокуючи, граючи з європейськими державами в ігри, намагаючись розділити ЄС, в той час як у Європі не можуть відповісти.

“Дозвольте озвучити факт: протягом багатьох років ми бачили агресивну Росію. І Грузія, Схід України, Крим показують нам без будь яких сумнівів, що Російська Федерація не має інакшої думки аніж змінити кордони в Європі... це залишає нам лише одну можливість — ми маємо діяти разом і з упевненістю. Тому що всі інші відповіді, переговори, компроміси, будуть розцінені Кремлем як слабкість. Час надіслати гучне і чітке повідомлення: „досить — значит досить“. Це уже зайшло занадто далеко. І, нам необхідно почати працювати, чинити тиск на Росію, щоб вона залишила окуповані території — як в Грузії, так і на Сході України і в Криму”, — наголосив політик.



Ещё на эту тему:

11:41 27.03.2019
Україна закликає Росію виконати "кримські" резолюції Генасамблеї ООН
10:21 27.03.2019
Порушень міжнародного права, подібних до російської анексії Криму, не було з 1945 року
10:01 27.03.2019
Євродепутат: санкцій проти РФ недостатньо, потрібен військовий потенціал
09:01 27.03.2019
Європейський союз вимагає від Росії звільнити усіх українських політв'язнів, забезпечити вільний прохід Керченською протокою
19:01 26.03.2019
України не потрібно розділяти питання анексії Криму та конфлікту на Донбасі - Глава Дому Габсбургів
12:41 26.03.2019
Український політв'язень Коломієць потрапив до лікарні
10:01 26.03.2019
Вашингтон едва ли пойдёт на признание статуса "российских Голан – Тавриды"
09:21 26.03.2019
В Стамбулі запланований футбольний матч між командами з Туреччини і окупованого Криму
21:01 25.03.2019
Мілітаризація окупованого Росією Кримського півострова викликає тривожну увагу міжнародної спільноти
08:21 25.03.2019
У вироку суду встановлено факт захоплення будівель центральних органів влади АР Крим
20:21 22.03.2019
Саміт лідерів ЄС одностайно засудив незаконну анексію Криму
20:01 22.03.2019
Україна пропонує заарештовувати кораблі, що заходять у порти анексованого Криму
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
Все новости страны
Армения Армения
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
15:21 27.03.2019
Греція відповіла демаршем на переслідування вертольота прем’єра турецькими літаками
12:21 26.03.2019
Грецію роздратувала пропозиція Ердогана зробити з Софійського собору мечеть
18:41 25.03.2019
Прем'єр Греції заявив, що турецькі літаки переслідували його гелікоптер
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
Все новости страны
Грузия Грузия
18:21 26.03.2019
Грузия подключилась к европейской системе опознавания судов LRIT
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
11:21 22.03.2019
Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
Все новости страны
Молдова Молдова
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
16:01 26.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM висунув кандидатів на посади прем’єра і спікера
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
18:41 22.03.2019
Президент Молдовы шантажирует Парламент республики
Все новости страны
Россия Россия
19:21 27.03.2019
Данія відмовила "Газпрому" в маршруті "Північного потоку-2"
10:41 27.03.2019
Из-за отсутствия средств в РФ отложили в долгий ящик создание океанского корвета с 24 "Калибрами"
20:01 26.03.2019
Таиланд и Индонезия отказались от возможной покупки российских дизель-электрических подлодок
11:21 26.03.2019
Срок передачи на вооружение российских "Посейдонов" откладывается на несколько лет
Все новости страны
Румыния Румыния
13:01 26.03.2019
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку" / Видео
09:01 26.03.2019
Король Йорданії скасував візит до Румунії
15:21 25.03.2019
В Румунії визначились із заміною автомата Калашникова
08:41 25.03.2019
Бухарест планує перенести румунське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима
Все новости страны
Турция Турция
20:21 26.03.2019
Экс-сотрудник спецслужб Турции дал показания по делу о покушении на посла России в Турции
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
19:21 25.03.2019
В Анкарі заявили, що турецькі винищувачі не переслідували вертоліт прем'єра Греції
09:41 25.03.2019
Туреччина не відмовиться від планів купити російські системи ППО С-400
Все новости страны
Украина Украина
20:21 27.03.2019
Суда аварийно-спасательного отряда ЧФ РФ отрабатали поисково-спасательные действия в море
20:01 27.03.2019
В результате массовой облавы в оккупированном Крыму еще 55 детей остались без отцов
19:41 27.03.2019
Патрульный корабль ЧФ РФ выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море
19:01 27.03.2019
До затриманих у Криму активістів ФСБ допустила адвокатів
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс