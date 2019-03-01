Порушень міжнародного права, подібних до російської анексії Криму, не було з 1945 року.

Про це заявив депутат Європарламенту, екс-голова комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок під час дебатів у ЄП щодо Криму, передає УНН.

“Ми у Гельсінкі запровадили два принципи: суверенітет держави та її право вирішувати, з ким вона хоче укладати договори, бути в альянсах, а також той факт, що в її кордони не можна втручатись. Росія порушила обидва ці принципи та принесла війну в країну”, — сказав Брок

На його переконання, Європейському парламенту потрібно сприймати це з точки зору міжнародного права.

“Це було перше порушення міжнародного права з 1945 року і це не має бути практикою в Європі 21-го сторіччя. Ми не маємо приймати такі речі, ми маємо бути дуже чіткими — маємо дотримуватись наших санкцій”, — наголосив він.

Брок також підкреслив, що Європа має бути відкритою до діалогу з Росією, але за умови, коли міжнародне право буде відновлене.

Нагадаємо, Європейський союз вимагає від Росії звільнити усіх українських політв’язнів, “бранців Кремля” та військовополонених, а також забезпечити вільний прохід Керченською протокою.