Європейський союз вимагає від Росії звільнити усіх українських політв'язнів, “бранців Кремля” та військовополонених, а також забезпечити вільний прохід Керченською протокою.

Про це заявив єврокомісар Йоханнес Ган, виступаючи від імені Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, передає кореспондент УНН.

“5 років тому Російська Федерація нелегально анексувала АР Крим і м.Севастополь. 5 років поспіль Євросоюз залишається стійким у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо це порушення міжнародного права. Ми непохитні в нашому невизнанні”, — сказав Ган.

З його слів, у ЄС занепокоєні щодо погіршення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря зі зростаючою мілітаризацією півострова. Єврокомісар вважає, що захоплення РФ минулого листопада українських моряків “саме по собі є наслідком нелегальної анексії і є нагадуванням її негативного ефекту на стабільність”.

“Євросоюз очікує, що Росія звільнить негайно і безперешкодно українські екіпажі та суда, захоплені в той день. Росія має забезпечити дотримання прав на юридичне представництво та доступу до них консульських органів. Ми також очікуємо, що Росія забезпечить їм необхідне медичне лікування”, — зазначив він.

Ган додав, що неприпустимим є також будівництво Керченського мосту без дозволу України.

“Деякий час тому Росія запровадила режим інспекцій, що обмежують свободу навігації через Керченську протоку з та до українських портів, що призвело до значних затримок. Сотні суден під українськими та міжнародними прапорами, зокрема держав-членів ЄС, зазнали перевірок, що могли тривати кілька днів. Ми очікуємо від Росії забезпечити безперешкодний і вільний прохід для всіх суден з та до Азовського моря відповідно до норм міжнародного права. Ми вітаємо українські зусилля у спробі знайти справедливість, як, наприклад, у справі щодо конвенції ООН з морського права”, — зазначив він.

Єврокомісар згадав, на додаток до негативних наслідків нелегальної анексії, про ситуацію з безпекою на півострові.

“Ми також спостерігаємо систематичні обмеження основоположних прав та порушення прав людини на півострові. Права кримських татар серйозно порушуються, закриваються ЗМІ, діяльність Меджлісу кримськотатарського народу заборона, а її лідери та члени переслідуються.

ЄС продовжує закликати до негайного і беззаперечного звільнення Олега Сенцова, який отримав премію Сахарова минулого року. Ми також закликаємо до звільнення багатьох інших, зокрема Едема Бекірова, Миколи Семени, Володимира Балуха, Еміра Куку, які були ув’язнені і засуджені Росією в порушення міжнародного права. Ми закликаємо розслідувати всі порушення людських прав і надати доступ міжнародним спостерігачам за дотриманням прав людини до Кримського півострову”, — підкреслив політик.

Згадав він і про нещодавно засудженого в Росії українського політв’язня Павла Гриба.

“Ми нажаль продовжуємо спостерігати протизаконні засудження українських громадян в Росії. Один з останніх випадків — Павло Гриб, засуджений до 6 років в колонії, і ми також очікуємо його звільнення. Ми також скористаємось всіма можливостями для того, щоб піднімати кожен окремий випадок публічно і двосторонньо з нашими російськими співбесідниками.

Зникаючи б з порушеннями Росією міжнародного права, Україна не залишилась наодинці. Ми стоїмо з нашим партнером по асоціації та продовжимо це робити. Ми засуджуємо побудову Керченського мосту та вказуємо на погіршення безпекової ситуації в Чорному та Азовському морях”, — підкреслив він.