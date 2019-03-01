В Симферополе (поселки Строгановка и Каменка) сотрудники российских правоохранительных органов проводят по меньшей мере 18 обысков в домах крымских татар, активистов Крымской Солидарности.

Также известно об одном обыске в Белогорском районе. Для участия в обысках в качестве понятых вчера в автотранспортом техникуме набрали 60 студентов, пишет на своей странице в Facebook Антон Наумлюк.

Симферополь

1. Руслан Сулейманов

2. Ремзи Бекиров

3. Осман Арифмеметов

4. Рустем Шейхалиев

5. Эрфан Османов

6. Азиз Бекиров

7. Аким Бекиров

8. Абдульазиз Умеров

9. Меджит Абдурахманов

10. Тофик Абдулгазиев

11. Яшар Муединов

12. Сеитвели Сейтабдиев

13. Эдем Яячиков

14. Бекир Адылов

15. Сейран Муртаза

16. Шабан и Зарема Умеровы

17. Джемиль Ягафарова

18. Сервер Газиев

Белогорский район

1. Изет Абдуллаев

Обыски проводят сотрудники ФСБ в связи с делом Хизб ут-Тахрир.