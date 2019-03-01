В Стамбуле отменили футбольный матч между командами из Турции и оккупированного Крыма

08:41 27.03.2019 0 комментариев Крым

В Стамбуле отменили запланированный на 27 марта футбольный матч между турецкой командами «Истанбулспор» и «Къызылташ» из оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сюжете телеканала ATR.

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, гражданин Турции вместе с российскими коллаборантами пытался переубедить турецкое сообщество, что в Стамбуле сыграет «настоящая крымскотатарская команда». Для этого оккупанты выбрали название на крымскотатарском языке, взяли в команду нескольких крымских татар. Цель такой провокации — показать что оккупированный Крым якобы не изолирован от мира, а Россия якобы делает только хорошее для полуострова.

Однако, благодаря работе Меджлиса, Федерации футбола и дипломатов, матч удалось отменить.

«Благодаря этому матчу, который бы состоялся, россияне сразу бы начали такой вселенский шум, что они успешно прорвали международную изоляцию оккупированного Крыма. Команда «Истанбул Спор» быстро согласилась на отмену матча. Они думали, что помогают крымским татарам, а оказалось, что оккупанты прикрываются крымскими татарами», — сказал Рефат Чубаров.

Глава крымскотатарской диаспоры в Стамбуле Джелял Ичтен добавил, что Крым находится под международными санкциями и команды, приезжающие оттуда, не могут принимать участие в матчах.

«Футбольный матч, который планировался на 27 марта между крымской и стамбульской командами, отменён. Мы от лица крымскотатарского дернека (объединения — ред.) Стамбула обратились в нужные учреждения для того, чтобы этот матч не состоялся. Напомнили им о том, что Крым сейчас под санкциями со стороны мирового сообщества. Мы предупредили их, что если они сыграют матч с этой крымской командой, то мировые санкции коснутся и команды «Истанбул Спор». Вероятно, они обратили внимание на наши предупреждения и отменили матч. Крым является территорией международных санкций, и команды, приезжающие оттуда, не имеют права играть в Стамбуле, точно так же, как не могут это делать команды, приезжающие в Стамбул из Кипра», — отметил он.



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