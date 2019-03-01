Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила прохання щодо присутності представників дипломатичних місій Італії в РФ на судових засіданнях на підтримку військовополонених українських моряків.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Омбудсмен повідомила, що провела зустріч з Послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа та заступником голови місії Маттео Крістофаро.

На зустрічі піднімалися питання щодо поранених військовополонених моряків Василя Сороки, Андрія Ейдера та Андрія Артеменка та відсутність будь-яких медичних довідок щодо їхнього лікування та нещодавньої операції на руці у Василя Сороки.

“Висловила прохання щодо присутності представників дипломатичних місій Італії в РФ на судових засіданнях у квітні на підтримку наших моряків”, — написала Денісова.

Крім того, за її словами, на зустрічі обговорили питання щодо стану справ українських політв’язнів, які утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму, та можливості їх обміну.

Омбудсмен наполягла на тому, що необхідно втрутитись в процес щодо забезпечення політв’язнів належними умовами тримання та термінового надання медичної допомоги.

“Ми домовились, що в подальшому нашим офісом буде проведено брифінг для представників країн ЄС щодо стану справ з українськими військовополоненими та політв’язнями”, — додала Денісова.

Нагадаємо, Денісова закликає світову спільноту посилити тиск на РФ через вирок політв’язню Грибу.