НАТО потрібно створити "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу.

Про це заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Ходжес зазначив, що США, Великобританія, Німеччина, Італія і Франція обмежені в праві проводити повноцінні військові кораблі в будь-який час в Азовське і Чорне моря.

"Для НАТО і країн-партнерів, як Грузія і Україна, щоб протистояти тому, що робить Росія, необхідно створити наш власний A2/AD (Anti Access/ Area Denial) - "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, які допоможуть захистити в першу чергу Румунію і не дати ВМФ Росії заблокувати, наприклад, Одесу. А це, на мій погляд, може відбутися", - зазначив він.

Також Ходжес зазначив, що Захід стурбований ситуацією з корупцією в українській оборонній сфері.

"Якщо взяти історію, яка з'явилась кілька тижнів тому, про сина першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (Олега Гладковського), який ввозив в Україну запчастини з Росії і продавав їх армії втридорога. Це неймовірно! Поки що подібне відбувається в Україні, у Заходу зростає занепокоєння. Та й російське керівництво, бачачи, як люди в Україні втрачають довіру до влади, продовжить тиснути на ці слабкі місця. А при цьому вже вбиті тисячі військових!", - додав він.

Нагадаємо, заступник помічника державного секретаря США Девід Пейман заявляв, що у міру почастішання зловмисних дій з боку Росії будуть посилюватися і санкції Сполучених Штатів проти Кремля.