Екс-главі Апеляційного суду Криму Чорнобуку продовжили арешт до кінця травня

20:41 26.03.2019 0 комментариев Крым

Голсіївський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури АР Крим про продовження тримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.

Як повідомляє з зали суду кореспондент Громадського, термін ув’язнення продовжено на 60 діб, до 24 травня. Попередній термін спливав 27 березня. 

Під час засідання захист Чорнобука заявив клопотання про відвід слідчої судді Наталії Чередніченко. Суддя Юрій Мазур клопотання відхилив. 

У продовженні судового засідання захист Чорнобука вчергове наполягав на тому, що на момент затримання Валерій Чорнобук мав статус адвоката, а отже його затримання у загальному порядку, на думку адвокатів, є незаконним. 

Також адвокат Чорнобука Костянтин Грицишен стверджував, що протоколи допитів свідків у справі Чорнобука у більшій частині тексту збігаються один з одним, а відеоінтерв'ю про переведення кримських судів на російські закони, яке Чорнобук дав в березні 2014 року — «змонтоване» та «має невідоме походження». 

Також захист вкотре заявив, що Чорнобук не отримував повістки від прокуратури, і проживав не за тією адресою, де його шукали слідчі, а отже — не знав про те, що перебуває у розшуку. Також, га думку захисту, термін утримання Валерія Чорнобука під вартою не обґрунтований потребами слідства. 

Представниця прокуратури зауважила, що адреса, яку вказує своєю Валерій Чорнобук, є адресою приватного летовища родини Чорнобука. 

Слідчий прокурор Тетяна Косяченко наголосила на наявності ризиків переховування Чорнобука (зокрема на тимчасово окупованій території) від слідства та ризик тиску на свідків, частина з яких є його колишніми колегами. Продовження терміну досудового розслідування і терміну тримання Чорнобука під вартою обґрунтовано тим, що тривають експертні дослідження матеріалів справи. 

Сам Валерій Чорнобук знов заперечував проти усіх доводів слідства, заявив, що стосовно нього «коїться злочин» Генеральною прокуратурою. Він також застеріг суд від проблем у майбутньому: «Подумайте, що якщо зміниться політична ситуація, що буде з вами».

Нагадаємо:

У липні 2018 року Чорнобука оголосили в розшук. Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у вчиненні правопорушення за статтею 111 КК (державна зрада). За словами генпрокурора, Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.

3 листопада 2018 року Чорнобука затримали у Києві.

5 листопада 2018 року його взяли під варту. Відтоді суд регулярно продовжує йому термін дії запобіжного заходу.

За версією слідства, під час операції Росії з анексії півострова, Чорнобук співпрацював з окупаційною владою, передає «Слідство.інфо».

Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів учити законодавство РФ та отримувати російські паспорти.

Сам Чорнобук звинувачення у державній зраді відкидає.



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