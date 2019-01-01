Экс-сотрудник спецслужб Турции дал показания по делу о покушении на посла России в Турции

20:21 26.03.2019 0 комментариев Турция

В Анкаре продолжается суд по делу о покушении на посла России в Турции Андрея Карлова.

Обвинения в причастности к покушению на российского дипломата выдвинуты против 28 лиц, в том числе главы «Параллельное государство» (FETÖ) Фетуллаха Гюлена, передает Анадолу.

На заседании Суда по тяжким преступлениям Анкары во вторник, 26 марта, были заслушаны показания одного из обвиняемых, бывшего сотрудника отдела контрразведки по России Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Вехби Кюршада Акалына.

Акалын сообщил, что работал в разведке с 2014 года, а в отделе контрразведки по России - с февраля 2015 года.

По словам экс-сотрудника MIT, в его обязанности входила обработка, а не сбор информации.

"Единственной доступной мне информацией были данные по входящим и исходящим звонкам сотрудников российских разведслужб и связанных с ними лиц", - сказал Акалын.

По словам обвиняемого, он не мог прослушивать телефонные разговоры, и в MİT ведется запись всех действий и операций сотрудников.

«Я регистрировал все свои действия на сервере MİT до снятия с должности. Сотрудник контрразведки не имеет доступа к данным о службе охраны посла. Я не интересовался этим, в чем можно убедиться, проанализировав данные сервера разведслужбы до дня моего увольнения - 13 апреля 2017 года. За все время службы руководство характеризовало меня только положительно. Я - единственный сотрудник этого уровня, которому дважды вручали диплом «За отличие», - сказал Акалын.

По его словам, любое подозрение в связях с террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ) возникло бы намного раньше, до покушения на посла РФ.

«Меня обвинили в связях с FETÖ на основании навета одного лица. Я никак не связан с этим покушением», - сказал Акалын.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства РФ в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе перестрелки с полицией.



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