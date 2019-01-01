Таиланд и Индонезия отказались от возможной покупки российских дизель-электрических подлодок
|20:01 26.03.2019
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|Россия
Таиланд и Индонезия отказались от возможной покупки российских дизель-электрических подлодок проекта 636 типа "Варшавянка".
Об этом во вторник, 26 марта, сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019, открывшейся в Малайзии, передает FlotProm.
"Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 обладают достойными характеристиками и во многом не только не уступают, но и превосходят конкурентов. Однако принятие решения о закупке этой техники проводится, как правило, на тендерной основе и зависит от множества как объективных, так и субъективных факторов. В Таиланде и Индонезии приняты решения не в пользу российского предложения", – сказал Михаил Петухов, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, для России это не стало трагедией.
Россия поставляет зарубежным заказчикам подводные лодки проекта 636.1 – это усовершенствованный вариант советских дизель-электрических субмарин проекта 877ЭКМ, которые поставлялись на экспорт в страны Варшавского договора, за что и получили наименование "Варшавянка".
Для российского флота строятся еще более современные подлодки проекта 636.3. Они вооружены 533-мм торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".
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