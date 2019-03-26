Політв'язень Павло Гриб перебуває у критичному стані

19:41 26.03.2019 0 комментариев Крым

Політв'язень Павло Гриб, засуджений в РФ до шести років в'язниці за звинуваченням в примусі до теракту, перебуває у критичному стані, український омбудсмен Людмила Денісова надіслала звернення до колеги з РФ Тетяни Москалькової.

Про це 26 березня у Facebook повідомила Денісова, передає Українська правда.

За словами омбудсмена, голодування Гриба несе загрозу життю хлопця.

"Двадцятирічний політв’язень перебуває у критичному стані. Українцю необхідне додаткове медичне обстеження та подальша хірургічна операція", - заявила Денісова.

Вона повідомила, що надіслала звернення та усі необхідні медичні дослідження, які підтверджують тяжкий стан Гриба, до Москалькової.

Москалькова, за словами Денісової, володіє усією необхідною інформацією та знає, що ненадання необхідної медичної допомоги може призвести до фатальних наслідків для життя українця.

"Я вкотре закликала російського омбудсмена втрутитись в процес для забезпечення належних умов утримання українця та надання медичної допомоги", - написала Денісова.

Нагадаємо:

22 березня в РФ українського політв'язня Павла Гриба засудили до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму, він оголосив голодування.

Перед вироком Гриб виступив із останнім словом у суді, не визнав обвинувачень і назвав представників ФСБ "бандитами та вбивцями".

Через заяву про голодування Гриба перевели в окрему камеру.

Європейский суд з прав людини у грудні 2018 року зобов'язав Росію надати медичні документи про стан здоров'я Гриба.

30 січня 2019 року батько Павла Гриба заявив про його критичний стан.

Наприкінці січня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Гриб потребує негайної операції на серці, бо його стан здоров‘я надкритичний.

Росіяни викрали Павла Гриба 24 серпня 2017 року на території Білорусі: українцю інкримінували  "схиляння до теракту". За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.

 



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