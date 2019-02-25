В оккупированных Крыму и Севастополе за пять лет увеличилась численность населения.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила "руководитель" управления Федеральной службы государственной статистики по оккупированным Крыму и Севастополю Ольга Балдина.

Согласно данным так называемого "Крымстата", по состоянию на 1 января 2019 года, численность постоянного населения оккупированного Крыма составила 1,9 млн человек, что на 1,1% или на 20,4 тысячи человек больше, чем в 2014 году.

Что касается оккупированного Севастополя, то там численность постоянного населения на тот же период составила 443,2 тысячи человек, увеличившись почти на 50 тысяч человек.

«По сравнению с 2014 г. увеличилась на 49,9 тысяч человек, или на 12,7%». – рассказала Балдина.

