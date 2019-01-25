Сьогодні одразу два військові літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Кримського півострову

17:21 26.03.2019 0 комментариев Крым

Сьогодні вдень одразу два військові літаки Сполучених Штатів Америки здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Кримського півострову, а також окуповану частину Молдову та прикордонні з країнами Балтії території Росії.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Поблизу узбережжя окупованого Росією Кримського півострова сьогодні літали одразу два літаки – літак розвідник ВПС США Boeing RC-135V та протичовновий ВМФ США Boeing P-8A Poseidon.

Boeing RC-135V базується на авіабазі Суда Бей, яка розташована на острові Крит. Звідки він вилетів та по прибуттю в акваторію Чорного моря о 7:35 здійснив дозаправку у повітрі з літака Boeing KC-135R ВПС США після чого розпочав патрулювання.

Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Близько 9:30 до акваторії Чорного моря увійшов протичовновий літак Військово-морського флоту США Boeing P-8A Poseidon.

В ході патрулювання він наближався до військово-морської бази російських окупаційних військ у Севастополі на відстань у 37 км.

Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.

Як відомо, Військово-повітряні сили США надають українській стороні розвідувальні дані, які вдається зібрати впродовж польотів над нашими територіями.

Маршрути польотів американських літаків поблизу окупованого Криму 26 березня 2019 року:



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