Ялтинського журналіста Євгена Гайворонського в анексованому Росією Криму затримали «через наркотики».

Про це повідомили Радіо Свобода знайомі журналіста на умовах анонімності. Що конкретно йому закидають, наразі уточнити не вдалося.

«Він мені подзвонив пару годин тому. І дуже коротко сказав: «У мене є один дзвінок. Затримали. Закидають наркотики». Я, природно, спитала, які. Він сказав: «Анабіоїди. О 15:00 у мене суд (за місцевим часом – ред.). Усе. У міському суді Ялти», – розповіла знайома Гайворонського.

Про затримання журналіста стало відомо 26 березня.

Офіційного підтвердження цієї інформації на даний момент немає.

Раніше севастопольський інформаційний сайт «Примечания» оголосив, що припинив співпрацю з Гайворонським після його «проукраїнських висловлювань» і коментарів, які «не відображають позицію редакції».

Сам журналіст заявляв, що сайт припинив із ним співпрацю через позицію з питання анексії Криму, критики на адресу президента Росії Володимира Путіна і призначеної кремлем влади півострова.

На початку цього місяця російські силовики провели обшук вдома у журналіста. У нього вилучили документи, електронну техніку, телефон, комп’ютер.

Євген Гайворонський народився в Донецьку, навчався на журфаку місцевого вишу і займався в місті журналістською діяльністю.

В Ялті він живе кілька років. Працював прес-секретарем у місцевій проросійській громадській організації «Народное единство», активісти якої в березні 2014 роки збирали підписи за проведення «референдуму» про приєднання півострова до Росії.

Потім Гайворонський редагував проросійський «Євразійський журнал». На цій посаді він хвалив президента Росії Володимира Путіна під час перегляду його щорічного послання, яке транслювалося на набережній Ялти.

Деякий час Гайворонський був кореспондентом кримської редакції російського видання «Комсомольська правда». Після звільнення з неї почав співпрацювати з севастопольським виданням «Примечания», яке називають опозиційним за критику місцевої влади.