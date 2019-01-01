Грузия подключилась к европейской системе опознавания судов LRIT

18:21 26.03.2019 0 комментариев Грузия

Грузия подключилась к европейской Системе опознавания и слежения за судами на дальнем расстоянии (LRIT).

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии, передает Грузия Online.

Система LRIT была создана 19 мая 2006 года. Основные цели – опознавание и отслеживание судов ЕС во всем мире, обеспечение безопасности на море, поиск и спасение судов, защита морской среды. Система обслуживает более 8 тысяч судов в день и обновляет данные о местоположении судов каждые 6 часов.

«Морской сектор Грузии прошел строжайший годовой мониторинг и успешно преодолел все этапы. На основании изучения ситуации в сфере морского транспорта, страны-члены ЕС единогласно поддержали подключение Грузии к LRIT», — говорится в сообщении Агентства морского транспорта.

Как отмечается, интеграция такого типа в европейские сервисы – одна из первых в истории отношений Грузии и Евросоюза. Кроме того, Грузия является первой страной Восточного партнерства, ставшей частью LRIT.

«Благодаря подключению к этой системе Грузия свободно осуществит интеграцию в мировое морское пространство и станет страной-членом очень престижной европейской структуры, что пропорционально отразится на имидже грузинского морского флага», — отмечают в ведомстве.

В агентстве пояснили, что, благодаря подключению к LRIT, возможности Грузии с точки зрения обеспечения морской безопасности, поисково-спасательных операций на море и защиты окружающей среды важно возрастут.

«Соответственно, членство в этой системе является эффективным средством борьбы с пиратством и защиты наших моряков», — сказано в сообщении агентства.

Система LRIT используется оборонными структурами ЕС и является одним их основных инструментов пограничного контроля морских акваторий, включая такие направления как борьба с пиратством и мониторинг рыболовства. Она отслеживает практически все суда, совершающие международные рейсы: пассажирские и грузовые суда, включая высокоскоростные, и даже плавучие буровые установки.

LRIT — одна из систем Европейского агентства по морской безопасности (EMSA). С 2002 EMSA обеспечивает техническую поддержку Европейской комиссии и государств-членов в разработке и реализации законодательства ЕС по морской безопасности.



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