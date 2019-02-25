Українські курсанти проходять стажування на кораблях країн-членів НАТО
|17:41 26.03.2019
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|Украина
Українські курсанти проходять стажування на кораблях військово-морських сил держав-членів НАТО.
Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу місії України при НАТО.
"У рамках програми НАТО з удосконалення системи військової освіти (NATO DEEP), а також на основі відповідних планів двосторонньої співпраці, курсанти Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія" продовжують проходити стажування на кораблях ВМС держав-членів Альянсу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, курсант Інституту ВМС НУ "ОМА" стажуватиметься на тральщику ВМС ЗС Французької Республіки "Капрікорн", який наразі перебуває в порту Одеси, у період з 26 березня по 13 квітня.
Планується, що після виходу тральщика з порту відбудуться двосторонні навчання з кораблями та катерами ВМС ЗС України за програмою PASSEX.
Стажування українського курсанта триватиме до прибуття французького корабля до французького міста Тулон.
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