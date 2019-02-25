України не потрібно розділяти питання анексії Криму та конфлікту на Донбасі - Глава Дому Габсбургів
|19:01 26.03.2019
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|Крым
При обговоренні врегулювання російської агресії проти України не потрібно розділяти питання анексії Криму та конфлікту на Донбасі – слід активно говорити про обидва факти кричущого порушення РФ міжнародного права.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив нинішній глава Дому Габсбургів, президент Пан'європейського руху Австрії Карл Габсбург-Лотаринзький.
"Для себе я помітив таку проблему: багато європейців розділяють Крим і Донбас, тому що Кримнібито остаточно для України втрачений і про нього слід забути. Я вважаю це нонсенсом, повною нісенітницею для будь-кого, хто має хоч якісь знання з історії. І от ці політики кажуть, що на Донбасі збройний конфлікт, тому ми маємо зосереджуватися саме на ньому, а про Крим забути. Це абсолютно неприйнятно. Ми не повинні припиняти заявляти про це кричуще порушення міжнародного права", - сказав він.
На переконання Габсбурга, дуже важливим є "продовжувати наполегливо доносити інформацію про факт військової агресії, незаконної окупації, порушення міжнародного права".
"Проблема в тому, що ви маєте справу з державою, суб'єктом, для якого міжнародні угоди чи договори – це простий аркуш паперу. І коли справа доходить до переговорів – і зараз я маю на увазі Мінський формат – відбуваються серйозні домовленості з серйозними результатами, то виконує їх лише одна із сторін. Звісно, що це безглуздо і саме про це потрібно постійно наголошувати на міжнародному рівні, у тому числі на Заході", - заявив він.
Президент Пан'європейського руху Австрії також скептично висловився щодо врегулювання конфлікту на Донбасі після можливого розгортання спільної миротворчої місії ООН та ОБСЄ.
"Так, у короткостроковій перспективі така місія може дещо знизити напруженість обстановки. Втім, якщо поглянути на “послужний список” минулих місій ООН, то він не викликає захоплення. У більшості випадків миротворчі місії ООН лише затягують вирішення проблеми. Якби демаркаційна лінія була реальним кордоном між Україною і Росією – тоді гаразд. Але ідея створення демаркаційної лінії всередині української території для мене неприйнятна, тому що це лише розтягне в часі несправедливість", - сказав він.
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