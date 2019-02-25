Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота «Цезарь Куников» и «Азов» в ходе учений приняли на борт боевую технику и личный состав десантно-штурмового соединения ВДВ для перехода и дальнейшей высадки на участке побережья полигона «Опук» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ страны агрессора Алексей Рулёв, сообщает Крым Информ.

«В твиндеки БДК загрузились более 30 единиц военной и специальной техники и порядка 400 десантников. По замыслу учения, подразделения десантников высадятся на участок незнакомого побережья межвидового полигона «Опук», где отработают задачи по уничтожению лагеря подготовки боевиков и занятию пункта высадки морского десанта», – говорится в сообщении.

После высадки десанта экипажи «Цезаря Куникова» и «Азова» выполнят артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям. Также они проведут совместное учение по противовоздушной обороне с экипажами тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

В совместном учении ВДВ принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих десантно-штурмового (горного) соединения Воздушно-десантных войск, корабли Черноморского флота, самолёты оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и военно-транспортной авиации.

Напомним: "весьма настораживает, проведение, при поддержке флота, морских десантов."