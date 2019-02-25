Украина, скорее всего, обратится в УЕФА в связи с проведением матча между турецкой командой «Истанбулспор» (Стамбул) и командой из аннексированного Крыма «Кызылташ».

Об этом QHA сообщила советник министра молодежи и спорта Украины по вопросам Крыма Гаяна Юксель.

По ее словам, в обращении к УЕФА будет сообщено, что проведение подобных матчей с командами из временно оккупированных территорий не допустимо, и в данном случае команда «Истанбулспор» нарушает международное право.

Юксель отметила, что министерство молодежи и спорта оповестило о ситуации МИД Украины и связалось с посольством Украины в Турции. Ведомство также обратилось в СБУ.

Я хочу обратить внимание на тот факт, что сам матч, который пройдет 27 марта, является открытым для прессы. То есть налицо явный подтекст связанный с тем, чтобы пропагандировать в СМИ этот матч, — сказала Юксель.

Она также объяснила, что таким образом оккупационные «власти» Крыма пытаются сделать все возможное для признания полуострова российским и используют для этого не только политические и экономические, но и культурные и спортивные связи.

Футбольный клуб «Истанбулспор» 25 марта на своей странице в Twitter сообщил, что намерен сыграть с клубом из Крыма, воспользовавшись перерывом в матчах первой турецкой лиги.

Отметим, главным достижением стамбульского клуба является победа в чемпионате Турции в 1932 году. Сейчас «Истанбулспор» находится в первой турецкой лиге.

После оккупации Крыма Россией власти РФ создали новые юридические лица для крымских команд, однако по правилам Международной федерации футбола, без разрешения Федерации футбола Украины, УЕФА и самой ФИФА перевести клубы в другую юрисдикцию невозможно. УЕФА запретил крымским клубам выступать в соревнованиях России и проводить матчи на территории другого члена ФИФА. В апреле 2017 года возрожденная Крымская федерация футбола вошла в состав Федерации футбола Украины.