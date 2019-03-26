Молдова: Проєвропейський блок ACUM висунув кандидатів на посади прем’єра і спікера
|16:01 26.03.2019
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|Молдова
Проєвропейський блок ACUM запропонував на пост прем’єр-міністра країни лідера партії "Дія і солідарність" Майю Санду, а на пост спікера парламенту - главу партії "Платформа Гідність і правда" Андрія Нестасе.
Про це Санду і Нестасе повідомили у вівторок в парламенті, повідомляє Європейська правда.
Політики заявили, що "готові взяти на себе відповідальність за управління державою", і закликали всі фракції підтримати їхні ініціативи.
"Ми хочемо послати повідомлення міжнародній спільноті: блок ACUM готовий запропонувати Молдові прем'єр-міністра, компетентний, прозорий уряд, ми знаємо, що ми повинні зробити. Ми готові запропонувати майбутнє Молдові", - сказав Нестасе.
"Називаючи речі своїми іменами, це уряд меншості. У нас є сміливість вийти і взяти на себе відповідальність в уряді, щоб виправити помилки, допущені урядом демократів. Звичайно, це ризик, який ми беремо на себе", - сказала Санду.
Разом з тим двоє політиків відмовилися сказати, чи приймуть вони запрошення президента Ігоря Додона почати переговори про формування парламентської більшості сьогодні. "Ви дізнаєтеся все о 16 годині", - сказала Санду.
Раніше блок ACUM відмовився вступати в коаліцію як з Партією соціалістів, так і з іншими політичними партіями.
У той же час Нестасе і Санду повторили заклик до депутатів інших парламентських фракцій про відставку кількох керівників державних установ.
"Ми як і раніше звертаємося до всіх депутатів із закликом підтримати ініціативи щодо реформування інститутів юстиції та регламентування", - пояснив Нестасе.
Як повідомлялось раніше, новий парламент Молдови, який вперше зібрався 21 березня, наразі не має більшості, необхідної для призначення спікера і нового уряду.
За підсумками парламентських виборів жодна з партій не набрала достатньої кількості голосів для формування більшості. Соціалісти отримали 35 мандатів, демократи - 30, блок ACUM - 26, партія "Шор" - 7 мандатів, і незалежні кандидати - 3 мандати.
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