Український політв'язень Володимир Балух перебуває у слідчому ізоляторі російського міста Твер.

Про це повідомив кримський адвокат Тарас Омельченко, передає УНН з посиланням на повідомлення "Кримської правозахисної групи" в Facebook.

"Політичний в'язень Володимир Балух у даний час перебуває у Слідчому ізоляторі № 1 (м. Твер)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією адвоката, Балух до сих пір не розподілений у колонію. На думку адвокатів і правозахисників, українця відправлять до виправної колонії №4 м. Торжок.