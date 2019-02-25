Правозахисники: Балух перебуває в ізоляторі у Твері
|15:41 26.03.2019
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|Крым
Український політв'язень Володимир Балух перебуває у слідчому ізоляторі російського міста Твер.
Про це повідомив кримський адвокат Тарас Омельченко, передає УНН з посиланням на повідомлення "Кримської правозахисної групи" в Facebook.
"Політичний в'язень Володимир Балух у даний час перебуває у Слідчому ізоляторі № 1 (м. Твер)", - йдеться в повідомленні.
За інформацією адвоката, Балух до сих пір не розподілений у колонію. На думку адвокатів і правозахисників, українця відправлять до виправної колонії №4 м. Торжок.
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