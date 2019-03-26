На межі з окупованим Кримом упіймали бойовика "православної армії"
|15:21 26.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Прикордонники затримали в пункті пропуску "Чонгар" бойовика так званої "руської православної армії" з позивним "Домовий".
Про це повідомляє у Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян, пише Українська правда.
За його словами, чоловік прямував з окупованої території Криму. Він є уродженцем Кіровоградщини, який проживав на півострові.
В ході перевірки з'ясувалося, що затриманий у 2014 році брав участь у незаконних збройних формуваннях на території ОРДО.
Сам чоловік розповів, що до 2014 року разом з родиною проживав у Росії, звідки їздив до України. Під час одного з таких візитів його завербували спецслужби РФ для участі у військових діях на боці бойовиків ОРДО.
"Після розподілення потрапив до батальйону Руської православної армії, де йому дали позивний "Домовой", - йдеться в повідомленні.
За словами бойовика, протягом свого перебування на окупованій території зустрічався з військовими спецпідрозділів РФ, які виконували різного роду диверсії проти ЗСУ.
Він стверджує, що якось поїхав додому до Росії та вирішив вже не повертатись до лав т.з. "ДНР".
Як повідомили в ДПСУ, прикордонники передали затриманого поліції.
Ещё на эту тему:
У лютому зменшилася кількість людей, які перетинають адмінкордон між Кримом і Херсонщиною
На въезде в Крым оккупанты задержали "объявленного в федеральный розыск" молодого человека
Капитан "Норда" официально не пересекал админграницу — ГПСУ
Госспоганслужба: В январе поток граждан через админграницу с оккупированным Крымом уменьшился
На въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала украинца
На різдвяні свята окупований Крим відвідало на третину менше громадян, ніж в минулому році
Окупанти встановили «досить сиру» конструкцію на адмінграніце окупованого Криму з Україною
Пограничники ликвидировали канал переправки граждан Украины в Россию через оккупированный Крым