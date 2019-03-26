Прикордонники затримали в пункті пропуску "Чонгар" бойовика так званої "руської православної армії" з позивним "Домовий".

Про це повідомляє у Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян, пише Українська правда.

За його словами, чоловік прямував з окупованої території Криму. Він є уродженцем Кіровоградщини, який проживав на півострові.

В ході перевірки з'ясувалося, що затриманий у 2014 році брав участь у незаконних збройних формуваннях на території ОРДО.

Сам чоловік розповів, що до 2014 року разом з родиною проживав у Росії, звідки їздив до України. Під час одного з таких візитів його завербували спецслужби РФ для участі у військових діях на боці бойовиків ОРДО.

"Після розподілення потрапив до батальйону Руської православної армії, де йому дали позивний "Домовой", - йдеться в повідомленні.

За словами бойовика, протягом свого перебування на окупованій території зустрічався з військовими спецпідрозділів РФ, які виконували різного роду диверсії проти ЗСУ.

Він стверджує, що якось поїхав додому до Росії та вирішив вже не повертатись до лав т.з. "ДНР".

Як повідомили в ДПСУ, прикордонники передали затриманого поліції.