Показатели объема ввода жилья до 2024 года в оккупированном Крыму, предусмотренные проектом "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда", нуждаются в корректировке.

Корректировка необходима из-за "особенностей региона, связанных с действием экономических санкций, недоступностью некоторых финансовых инструментов и отсутствием банковской конкуренции", передает ТАСС.

25 марта министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев сообщил, что аннексированный Россией Крым вошел в число пяти регионов, которые еще не заключили с Минстроем РФ соглашения по реализации федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" и не утвердили региональные показатели.

"Прогнозируемые объемы ввода в эксплуатацию жилья в 2019-2024 годах, заданные Минстроем РФ в рамках проекта "Жилье", в настоящий момент корректируются нами с московскими коллегами, дабы не брать на себя неисполнимые обязательства. В ближайшее время точка в этом вопросе будет поставлена, однако нужно исходить из реальных возможностей участников строительной отрасли", - сказал т.н. "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов.

Он пояснил, что строительная сфера в оккупированном Крыму "обладает спецификой, которая затрудняет исполнение показателей Минстроя РФ".

В частности, речь идет об экономических санкциях, недоступности в регионе некоторых финансовых инструментов, отсумьер" окктствие банковской конкуренции и, как следствие, отказ от проектного финансирования объектов социального класса. Также, по его словам, трудности для застройщиков создает необходимость значительных финансовых вложений в инженерную инфраструктуру и вступающие в силу поправки к федеральному закону об участии в долевом строительстве.

При этом сообщается, что в 2018 году в Крыму введено в эксплуатацию 764 тыс. кв. метров жилья, из них 348 тыс. кв. мет - многоквартирного. В настоящий момент на территории аннексированного полуострова насчитывается 30 застройщиков, осуществляющих строительство 62 жилых домов в рамках закона об участии в дроволевом строительстве, в том числе с привлечением средств граждан.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.