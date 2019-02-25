«Дело Веджие Кашка»: На «суде» допросили «потерпевшего» Юсуфа Айтана

14:41 26.03.2019 0 комментариев Крым

«Киевский райсуд» Симферополя в оккупированном Крыму допросил так называемого «потерпевшего» в «деле Веджие Кашка» Юсуфа Айтана.

Как сообщили после «заседания» адвокаты Эдем Семедляев и Айдер Азаматов, «потерпевший» Айтан давал показания по видеосвязи, пишет ATR.

«Сегодня, наконец, нам удалось допросить одного единственного «потерпевшего» Юсуфа Айтана. Нам не удалось увидеть его вживую, он участвовал по видеоконференции, предположительно из «Центрального райсуда» Симферополя. В связи с чем он в зал «суда» не явился, нам неизвестно», — сообщил Эдем Семедляев.

Rрымских татар, которые пришли на «суд» поддержать соотечественников в зал не пустили, якобы «из-за отсутствия свободных мест».

«Выделю несколько моментов (из допроса —ATR), которые проявляют свет в этом «уголовном деле». В начале допроса он (Айтан — ред.) говорил, что в его адрес поступали угрозы от наших подзащитных. Но в середине и под конец допроса он говорил, что из всех четверых подсудимых трое ему не угрожали ни физической расправой, ни другим способом. А мой подзащитный — Асан Чапух — лишь пытался разобраться в ситуации относительно денежных средств, которые он (Айтан) задолжал Веджие Кашка. То есть, по сути, все четверо (подсудимых), как указано в обвинении, ему не угрожали… В обвинении очень много угроз (которые якобы высказывали фигуранты «дела»), которые сегодня «потерпевший» не подтвердил. Это очень важно для защиты», — отметил адвокат Айдер Азаматов.

Следующее заседание по «делу Веджие Кашка» назначено на четверг, 28 марта. На нем ожидается оглашение показаний «потерпевшего» Юсуфа Айтана.

Напомним, что ранее «суд» приступил к оглашению материалов этого «дела».



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