На админграницу к задержанным ФСБ крымским татарам выехали адвокаты
|13:21 26.03.2019
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|Крым
Крымский адвокат Лиля Гемеджи и юрист Рустем Кямилев выехали на пункт пропуска «Армянск» на временной админгранице с оккупированным Крымом, где с 9-ти утра ФСБ удерживает двоих крымских татар.
Об этом сообщают активисты общественного объединения «Крымская солидарность» в Facebook, передает ATR.
«Для оказания юридической помощи на границу выехали адвокат Лиля Гемеджи и юрист Рустем Кямилев. Супруга Ремзи Бекирова несколько раз звонила на горячую линию «погранслужбы» ФСБ. Со слов сотрудника, с задержанными активистами Ремзи и Русланом «проводятся мероприятия и составляются процессуальные документы»», — говорится в сообщении.
Также известно, что задержанных допрашивают в связи с тем, что у оккупационных пограничников якобы возникли сомнения в подлинности документов, удостоверяющих личность крымских татар.
Как сообщалось, сегодня стало известно о том, что на админгранице с оккупированным Крымом ФСБ задержала крымскотатарских активистов Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.
Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов в 2017 году были арестованы в оккупированном Крыму на 5 суток за «несанкционированный митинг» у дома Марлена Мустафаева (политзаключенный, фигурант «бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир»), где ФСБ проводила обыск.
Позже «Симферопольский райсуд» арестовал Ремзи Бекирова на 3 суток за «распространение экстремистских материалов в соцсети». Руслан Сулейманов был оштрафован на 10 тыс. рублей за участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар.
Оба активиста — постоянные слушатели на политических «судебных процессах» в Крыму.
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