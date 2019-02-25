Оккупанты представили свою статистику по изменению численности населения Крыма
|13:41 26.03.2019
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|Крым
За пять лет, прошедшие с момента аннексии Крыма Россией, численность населения полуострова возросла более чем на 70 тысяч человек.
Об этом рассказала руководитель "Крымстата" Ольга Балдина, передает РИА Новости.
В "Крымстате" сообщили, что за последние пять лет численность населения аннексированного Россией Крыма увеличилась на 20,4 тысячи человек и на 1 января 2019 года составила 1,9 миллиона человек, города Севастополя – на 49,9 тысячи человек и составила 443,2 тысячи человек.
По словам "главы" оккупационного ведомства, рост численности населения региона обусловлен миграционными процессами.
"Положительное сальдо миграции" в оккупированном Крыму составило 56,8 тысячи человек, по Севастополю – 60,9 тысячи.
В оккупированный Крым в основном приезжали из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара. Миграционный поток в Севастополь был обеспечен такими территориями как Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.
При этом "Крымстат" ничего не сообщает о жителях Крыма, которые из-за аннексии полуострова вынуждены были его покинуть.
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