За пять лет, прошедшие с момента аннексии Крыма Россией, численность населения полуострова возросла более чем на 70 тысяч человек.

Об этом рассказала руководитель "Крымстата" Ольга Балдина, передает РИА Новости.

В "Крымстате" сообщили, что за последние пять лет численность населения аннексированного Россией Крыма увеличилась на 20,4 тысячи человек и на 1 января 2019 года составила 1,9 миллиона человек, города Севастополя – на 49,9 тысячи человек и составила 443,2 тысячи человек.

По словам "главы" оккупационного ведомства, рост численности населения региона обусловлен миграционными процессами.

"Положительное сальдо миграции" в оккупированном Крыму составило 56,8 тысячи человек, по Севастополю – 60,9 тысячи.

В оккупированный Крым в основном приезжали из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара. Миграционный поток в Севастополь был обеспечен такими территориями как Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.

При этом "Крымстат" ничего не сообщает о жителях Крыма, которые из-за аннексии полуострова вынуждены были его покинуть.