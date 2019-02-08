Сибирский "инвестор" планирует открыть на территории аннексированного Россией Крыма пять заводов по производству классического кваса.

Соответствующий "инвестпроект" сопровождает "Корпорация развития" оккупированного Крыма, передает Крыминформ.

Сообщается, что "корпорация" попомогает "инвестору" наладить взаимодействие с "местными органами власти" и подбирать участки для создания новых производств. Первая площадка будет расположена в промышленной зоне оккупированной Ялты, "чтобы уже в ближайший месяц доставить на нее оборудование и начать его монтаж".

Как сообщил инициатор проекта из Новосибирска Александр Илютенко, первый завод планируется строить в Ялтинском регионе (уже зарегистрировано ООО «Ялтинский квас»), затем в Алуште, Феодосии, Евпатории и Симферополе. Сырье для него будет использоваться как крымского происхождения, так и из других регионов.

«Таким образом, получим вертикально интегрированную структуру: от производства до конечного покупателя, что в разы повысит капитализацию компании. В 2020 году планируем полностью обеспечить прибрежный рынок и заняться развитием других направлений деятельности», – прокомментировал Илютенко.

Он отметил, что оборудование будет направлено в оккупированный Крым сразу после подписания договора аренды производственной площадки.

Начало выпуска продукции запланировано к майским праздникам, т.е. через месяц.

Всего завод будет производить 5 тысяч литров кваса в день. Квас будет реализовываться через сеть фирменных торговых точек.