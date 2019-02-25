Український політв'язень Коломієць потрапив до лікарні

12:41 26.03.2019 0 комментариев Крым

Українського політичного в'язня, учасника Євромайдану Андрія Коломійця 25 березня відправили до медичного закладу на обстеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила його дружина Галина Коломієць.

Дружина Коломійця розповіла, що Андрія мучать болі в животі, знову загострився псоріаз. Вона зазначила, що його спина і шия вкриті червоними плямами.

Раніше виконувач обов'язків генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський розповів, що Коломійця утримують у колонії російського Краснодара, де "найбільш жорсткі умови утримання", порівняно з іншими колоніями, де перебувають українські громадяни.

У травні 2018 року Галина Коломієць повідомляла, що в Андрія Коломійця погіршився стан здоров'я. Він страждає хронічними захворюваннями: псоріаз, сильні головні болі та підвищений тиск. Дружина Коломійця неодноразово повідомляла, що йому не надають належної медичної допомоги. За словами дружини, стан здоров'я політв'язнів погіршується.

У червні 2016 року українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця засудили в Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.



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