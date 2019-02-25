Во вторник, 26 марта, на пункте пропуска «Армянск» на временной админгранице с оккупированным Крымом задержали крымскотатарских активистов Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.

Их допрашивают около 3 часов. Об єтом сообщают активисты общественного объединения «Крымская солидарность», ссылаясь на родственников задержанных, передает ATR.

«Со слов супруги (одного из задержанных — ATR) Халиде Бекировой, стало известно, что в 9:10 утра были задержаны на российской границе «Каланчак» ( пункт пропуска «Армянск», который находится со стороны Крыма, напротив украинского КПП «Каланчак» — ред.) и удерживаются до настоящего времени в модуле для дополнительных проверок активисты «Крымской солидарности» Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов», — говорится в сообщении.

Подробности выясняются.